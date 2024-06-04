Что изменится для жителей Башкирии с введением налоговой реформы

«Реформа имеет выраженное социальное измерение. Например, для для семей с двумя и более детьми, имеющих невысокие доходы, будет предусмотрен механизм вычета по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Прогрессивная шкала говорит о расширении принципов социальной справедливости. Средства от уплаты дополнительных налогов пойдут на социальные цели, на решение важнейших для людей задач. Налоги будут распределены на финансирование нацпроектов: “Семья”, “Продолжительная и активная жизнь”, “Молодежь России”, повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со сложными заболеваниями и так далее. Важно и то, что планируется провести анализ спецрежима для малого и среднего бизнеса и донастроить его так, чтобы предприятия, оптимизирующие свои доходы с помощью дробления бизнеса, платили справедливые налоги», — отметил спикер.