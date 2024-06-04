Что изменится для жителей Башкирии с введением налоговой реформы

Для тех, кто зарабатывает до 200 тысяч рублей в месяц или до 2,4 млн рублей в год, в плане уплаты налогов ничего не изменится: бухгалтерия по-прежнему будет удерживать 13% от дохода. А семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы, смогут и вовсе снизить подоходный налог с 13 до 6%. Повышение налоговой ставки коснется только обеспеченных граждан, а это всего 3% трудоспособного населения страны.
Напомним, несколько лет назад для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год, повысили НДФЛ с 13 до 15%. Собранные деньги, а это почти 160 млрд рублей, пошли на лечение больных детей.
Как считает председатель Общественной палаты Башкирии Данияр Абдрахманов, налоговая реформа — решение своевременное, ведь страна перестраивает экономику под действием санкций, население помогает фронту, общество широко поддерживает бойцов СВО и членов их семей.
«Реформа имеет выраженное социальное измерение. Например, для для семей с двумя и более детьми, имеющих невысокие доходы, будет предусмотрен механизм вычета по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Прогрессивная шкала говорит о расширении принципов социальной справедливости. Средства от уплаты дополнительных налогов пойдут на социальные цели, на решение важнейших для людей задач. Налоги будут распределены на финансирование нацпроектов: “Семья”, “Продолжительная и активная жизнь”, “Молодежь России”, повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со сложными заболеваниями и так далее. Важно и то, что планируется провести анализ спецрежима для малого и среднего бизнеса и донастроить его так, чтобы предприятия, оптимизирующие свои доходы с помощью дробления бизнеса, платили справедливые налоги», — отметил спикер.