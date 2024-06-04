Кусты клубники, пчелы-мутанты и гигантский дракон: Первые фото с ПМЭФ-2024

На площадке «Экспофорума» уже все готово к встрече гостей, выставлены кордоны безопасности, только что выстроенные павильоны блестят чистотой. С порога гостей будет встречать галерея авто. Китайский бренд «Хунцы» выставил свои представительские машины, Россия на это ответила «Ладой». Здесь можно будет поглазеть на модель Aura — это удлиненная версия Lada Vesta, которую запустят в серию только через несколько месяцев. А еще электрическая Niva. Как тебе такое, Илон Маск?