Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кусты клубники, пчелы-мутанты и гигантский дракон: Первые фото с ПМЭФ-2024

В «Экспоформе» завершили установку стендов участников ПМЭФ-2024.

15

5 июня стартует главное бизнес-событие страны — Санкт-Петербургский международный экономический форум. Фотокорреспондент SPB.KP.RU первым побывал на площадке и увидел, чем будут удивлять гостей ПМЭФ-2024.

На этих китайских красавчиках будут развозить гостей ПМЭФ-2024.
На этих китайских красавчиках будут развозить гостей ПМЭФ-2024.Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

На площадке «Экспофорума» уже все готово к встрече гостей, выставлены кордоны безопасности, только что выстроенные павильоны блестят чистотой. С порога гостей будет встречать галерея авто. Китайский бренд «Хунцы» выставил свои представительские машины, Россия на это ответила «Ладой». Здесь можно будет поглазеть на модель Aura — это удлиненная версия Lada Vesta, которую запустят в серию только через несколько месяцев. А еще электрическая Niva. Как тебе такое, Илон Маск?

Электрическая "Нива". Как вам такое?
Электрическая "Нива". Как вам такое?Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

Внутри гостей встречает стенд Rutube с огромным экраном и клавиатурой, по которой можно ходить. В стенд Россельхозбанка явно выстроится очередь не меньше, чем к Крыму, где традиционно угощают винами. Банк будет кормить клубникой, которая растет тут же в специальных нишах на стене.

За клубникой будут очереди.
За клубникой будут очереди.Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

Тему зелени подхватили в РЖД их площадку засадили хвоей, что символизирует длинные магистрали через бескрайнюю российскую тайгу.

Цветов и зелени в этот раз на стендах еще больше.
Цветов и зелени в этот раз на стендах еще больше.Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

Настоящий автомобильный батл ожидается между Петербургом и Московской областью. В центре экспозиции Северной столицы расположен автомобиль «Иксайт», это новая марка., которую производят на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

Петербург покажет новинку своего автопрома.
Петербург покажет новинку своего автопрома.Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

А на стенде Мособласти гостей встречает трансформер. Тут тоже есть автозавод с непростой судьбой. Пару лет назад свое производство построил «Мерседес», завод не успели запустить, как грянули санкции. «Мерседес» с рынка ушел, но забрать с собой самый современный завод не смог.

Московская область привезла трансформера.
Московская область привезла трансформера.Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

Другое противостояние намечается между Башкортостаном и Тамбовской областью. На этот раз медовое. В центре стенда Башкирии стоит исполинская пчела. Но и в Тамбове на экранах показывают пчел нехуже.

Башкортостан привез гигантскую пчелу.
Башкортостан привез гигантскую пчелу.Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

Про башкирский мед мы все знаем, а вот тамбовский — попробуем.

Но и Тамбов пиарится на пчелиной теме.
Но и Тамбов пиарится на пчелиной теме.Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

Но главная визуальная диковинка — стенд Альфа-банка, который построил небольшой восточный квартал с гигантским красным драконом. Уверены, селфи с этим чудом уже завтра заполнят все соцсети.

Году дракона - соответствующий стенд!
Году дракона - соответствующий стенд!Источник: Юлия ПЫХАЛОВА/КП

ПМЭФ-2024 стартует 5 июня и продлится до 8 июня. В эти дни город жду не только масса бизнес и культурных мероприятий, но и пробки. SPB.KP.RU подробно рассказывал об ограничениях, которые будут введены в Петербурге в дни форума.