Кусты клубники, пчелы-мутанты и гигантский дракон: Первые фото с ПМЭФ-2024

5 июня стартует главное бизнес-событие страны — Санкт-Петербургский международный экономический форум. Фотокорреспондент SPB.KP.RU первым побывал на площадке и увидел, чем будут удивлять гостей ПМЭФ-2024.
На площадке «Экспофорума» уже все готово к встрече гостей, выставлены кордоны безопасности, только что выстроенные павильоны блестят чистотой. С порога гостей будет встречать галерея авто. Китайский бренд «Хунцы» выставил свои представительские машины, Россия на это ответила «Ладой». Здесь можно будет поглазеть на модель Aura — это удлиненная версия Lada Vesta, которую запустят в серию только через несколько месяцев. А еще электрическая Niva. Как тебе такое, Илон Маск?
Внутри гостей встречает стенд Rutube с огромным экраном и клавиатурой, по которой можно ходить. В стенд Россельхозбанка явно выстроится очередь не меньше, чем к Крыму, где традиционно угощают винами. Банк будет кормить клубникой, которая растет тут же в специальных нишах на стене.
Тему зелени подхватили в РЖД их площадку засадили хвоей, что символизирует длинные магистрали через бескрайнюю российскую тайгу.
Настоящий автомобильный батл ожидается между Петербургом и Московской областью. В центре экспозиции Северной столицы расположен автомобиль «Иксайт», это новая марка., которую производят на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
А на стенде Мособласти гостей встречает трансформер. Тут тоже есть автозавод с непростой судьбой. Пару лет назад свое производство построил «Мерседес», завод не успели запустить, как грянули санкции. «Мерседес» с рынка ушел, но забрать с собой самый современный завод не смог.
Другое противостояние намечается между Башкортостаном и Тамбовской областью. На этот раз медовое. В центре стенда Башкирии стоит исполинская пчела. Но и в Тамбове на экранах показывают пчел нехуже.
Про башкирский мед мы все знаем, а вот тамбовский — попробуем.
Но главная визуальная диковинка — стенд Альфа-банка, который построил небольшой восточный квартал с гигантским красным драконом. Уверены, селфи с этим чудом уже завтра заполнят все соцсети.
ПМЭФ-2024 стартует 5 июня и продлится до 8 июня. В эти дни город жду не только масса бизнес и культурных мероприятий, но и пробки. SPB.KP.RU подробно рассказывал об ограничениях, которые будут введены в Петербурге в дни форума.