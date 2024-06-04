Национальный аэропорт Минск признан лучшим в странах СНГ

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Национальный аэропорт Минск вновь стал победителем ежегодного конкурса «Лучший аэропорт стран — участниц СНГ», который проводит ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации, сообщил во вторник Telegram-канал главной авиагавани Беларуси.
Отмечается, что награждение победителей конкурса состоялось 29 мая в Москве на отчетном собрании членов ассоциации.
«Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса “Лучший аэропорт года” по итогам работы за 2023 год», — сказано в сообщении.
В ходе церемонии награждения минский аэропорт получил кубок и почетную грамоту ассоциации «Аэропорт» ГА.
Ранее Национальный аэропорт Минск уже трижды побеждал в этом конкурсе: по итогам 2013-го, 2017-го и 2018-го годов.
По итогам работы в 2016 году авиагавань стала лауреатом в номинации «За большой вклад в развитие аэропорта», а в 2009 году — победителем в номинации «Перспективно развивающийся аэропорт».
Ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации была образована 18 декабря 1990 года. Это негосударственная, некоммерческая организация, созданная для координации деятельност.