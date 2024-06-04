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В Волгограде из-за майских заморозков выросли цены на ягоды

Волгоградцев неприятно удивляют ценники на малину, клубнику и черешню.

Источник: РИА "Новости"

Ночные заморозки, которые в начале мая грянули после аномально теплой апрельской погоды, привели к гибели немалой части урожая ягод и плодовых косточковых культур. Результатом этого внезапного каприза природы стал рост цен на соответствующую продукциию.

Так, стоимость черешни на волгоградских рынках варьируется от 400 до 450 ₽ за килограмм.

Правда, горожане отмечают, что она уже немного дешевеет. Ранняя была самая дорогая, а сейчас ее станет больше. Поэтому можно ожидать, что цена на черешню вскоре откатится до 250−300 рублей за килограмм.

К слову, уже сейчас на некоторых сайтах объявлений можно найти черешню по 300−350 рублей за килограмм или по 150 рублей за пластиковый стаканчик емкостью 0,5 литра.

Клубника на рынке сейчас стоит от 300 до 450 рублей. Прибавила в цене и малина — ее можно найти по цене от 200 рублей за стаканчик емкостью 0,5 литра.