Какие денежные переводы начнут блокировать с 22 июля в Казахстане

На данный момент разработается проект соответствующего постановления. Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля. Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу.
«К ней будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи», — говорится в сообщении.
Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.
«Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка», — пояснили в Нацбанке.
Ранее стало известно, что в 2023 году от мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге (более 314 миллионов долларов).