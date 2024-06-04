Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие денежные переводы начнут блокировать с 22 июля в Казахстане

Нацбанк Казахстана объявил создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Система будет блокировать ряд переводов, передает Tengrinews.kz.

На данный момент разработается проект соответствующего постановления. Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля. Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу.

«К ней будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи», — говорится в сообщении.

Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.

«Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка», — пояснили в Нацбанке.

Ранее стало известно, что в 2023 году от мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге (более 314 миллионов долларов).