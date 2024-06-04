Как уберечь свою карту от мошенников

Интернет-мошенники могут опустошить ваш счет за считанные секунды, особенно если вы попадетесь в ловушку фишингового сайта. Это одна из разновидностей мошенничества, когда злоумышленники создают клон популярного интернет-магазина, сайта банка либо социальной сети с целью получения реквизитов платежных карт, — так называемый фишинговый сайт. И распространяют ссылки на него через имеющуюся базу почтовых адресов, в числе которых может оказаться и ваш адрес, предостерегает Fingramota.kz.
Чтобы не попасть на уловки кибермошенников, запомните несколько правил:
- нигде не указывайте свои персональные данные;
- обращайте внимание на оформление сайта; проверяйте правильность ссылки в адресной строке;
- пользуйтесь защищенным соединением https;
- фильтруйте подозрительные письма;
- не пользуйтесь открытыми точками доступа Wi-Fi для входа в банковские аккаунты;
- никому не сообщайте свои конфиденциальные данные: паспортные данные, реквизиты перевода (особенно секретный код из SMS).
Также все чаще мошенники звонят клиентам банков на мобильный телефон и представляются банковскими сотрудниками. При этом они грамотно и уверенно изъясняются, используя банковскую терминологию. К примеру, мошенники заявляют, что по платежной карте обнаружены подозрительные операции, и чтобы их «заблокировать», необходимо вбить в систему данные владельца карты: ИИН, номер телефона, к которому привязана карта, номер банковской карты, номер текущего или сберегательного счета.
Когда клиент указывает реквизиты, они просят продиктовать код из SMS-сообщения, отправленного на номер клиента, или набрать его в тоновом режиме на телефоне якобы для блокирования перевода денег. После получения кода мошенники, как правило, меняют номер телефона в интернет-банкинге клиента и выводят деньги со счетов.
Что же делать в такой ситуации?
Правильно будет — закончить разговор, повесив трубку, и позвонить в обслуживающий банк, чтобы уточнить информацию. Желательно также посетить ближайшее отделение банка и написать заявление о попытке совершения мошеннических атак на ваши счета.
Есть регламент действий сотрудников банков, в соответствии с которым сотрудники банков никогда не звонят первыми клиенту с требованием предоставить данные по карте, либо полученные SMS. Любое общение по данным вопросам инициируется исключительно клиентом.
Если мошенник владеет достаточной информацией о вас, он может от вашего имени покупать товары и услуги, открывать новые счета, переводить деньги или подавать заявки на получение кредитов.
Срочно обращайтесь в свой банк, если:
- заметили необычную активность на своих счетах;
- не можете получить удаленный доступ к своим счетам;
- вашу карту не принимают к обслуживанию.