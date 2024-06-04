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Как уберечь свою карту от мошенников

Памятку с правилами защиты от киберуловок подготовили эксперты.

Интернет-мошенники могут опустошить ваш счет за считанные секунды, особенно если вы попадетесь в ловушку фишингового сайта. Это одна из разновидностей мошенничества, когда злоумышленники создают клон популярного интернет-магазина, сайта банка либо социальной сети с целью получения реквизитов платежных карт, — так называемый фишинговый сайт. И распространяют ссылки на него через имеющуюся базу почтовых адресов, в числе которых может оказаться и ваш адрес, предостерегает Fingramota.kz.

Чтобы знать, как бороться с фишинговыми сайтами, необходимо иметь минимальные знания об интернете, его использовании и методах защиты информации. Так, если речь идет об интернет-магазине, к примеру, то убедитесь, что его адрес начинается с https://, а не с http://. Даже если вы не распознали фишинг с первого взгляда, есть простые базовые правила, которые позволяют не угодить в финансовую ловушку. Первое, что должно насторожить, если вы на сайт все-таки прошли, — предложение ввести свои персональные данные, в т. ч. реквизиты платежных карт, включая CVV-код (трехзначный номер на тыльной стороне карты). Уже на этом этапе нужно остановиться и немедленно покинуть сайт, сменив затем пароль.

Чтобы не попасть на уловки кибермошенников, запомните несколько правил:

  • нигде не указывайте свои персональные данные;
  • обращайте внимание на оформление сайта; проверяйте правильность ссылки в адресной строке;
  • пользуйтесь защищенным соединением https;
  • фильтруйте подозрительные письма;
  • не пользуйтесь открытыми точками доступа Wi-Fi для входа в банковские аккаунты;
  • никому не сообщайте свои конфиденциальные данные: паспортные данные, реквизиты перевода (особенно секретный код из SMS).

Также все чаще мошенники звонят клиентам банков на мобильный телефон и представляются банковскими сотрудниками. При этом они грамотно и уверенно изъясняются, используя банковскую терминологию. К примеру, мошенники заявляют, что по платежной карте обнаружены подозрительные операции, и чтобы их «заблокировать», необходимо вбить в систему данные владельца карты: ИИН, номер телефона, к которому привязана карта, номер банковской карты, номер текущего или сберегательного счета.

Когда клиент указывает реквизиты, они просят продиктовать код из SMS-сообщения, отправленного на номер клиента, или набрать его в тоновом режиме на телефоне якобы для блокирования перевода денег. После получения кода мошенники, как правило, меняют номер телефона в интернет-банкинге клиента и выводят деньги со счетов.

Что же делать в такой ситуации?

Правильно будет — закончить разговор, повесив трубку, и позвонить в обслуживающий банк, чтобы уточнить информацию. Желательно также посетить ближайшее отделение банка и написать заявление о попытке совершения мошеннических атак на ваши счета.

Есть регламент действий сотрудников банков, в соответствии с которым сотрудники банков никогда не звонят первыми клиенту с требованием предоставить данные по карте, либо полученные SMS. Любое общение по данным вопросам инициируется исключительно клиентом.

Если мошенник владеет достаточной информацией о вас, он может от вашего имени покупать товары и услуги, открывать новые счета, переводить деньги или подавать заявки на получение кредитов.

Срочно обращайтесь в свой банк, если:

  • заметили необычную активность на своих счетах;
  • не можете получить удаленный доступ к своим счетам;
  • вашу карту не принимают к обслуживанию.