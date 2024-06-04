Как уберечь свою карту от мошенников

Интернет-мошенники могут опустошить ваш счет за считанные секунды, особенно если вы попадетесь в ловушку фишингового сайта. Это одна из разновидностей мошенничества, когда злоумышленники создают клон популярного интернет-магазина, сайта банка либо социальной сети с целью получения реквизитов платежных карт, — так называемый фишинговый сайт. И распространяют ссылки на него через имеющуюся базу почтовых адресов, в числе которых может оказаться и ваш адрес, предостерегает Fingramota.kz.

Чтобы знать, как бороться с фишинговыми сайтами, необходимо иметь минимальные знания об интернете, его использовании и методах защиты информации. Так, если речь идет об интернет-магазине, к примеру, то убедитесь, что его адрес начинается с https://, а не с http://. Даже если вы не распознали фишинг с первого взгляда, есть простые базовые правила, которые позволяют не угодить в финансовую ловушку. Первое, что должно насторожить, если вы на сайт все-таки прошли, — предложение ввести свои персональные данные, в т. ч. реквизиты платежных карт, включая CVV-код (трехзначный номер на тыльной стороне карты). Уже на этом этапе нужно остановиться и немедленно покинуть сайт, сменив затем пароль.