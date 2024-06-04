Госстандарт запретил продажу рыбы известного российского бренда

Производят «Рыбку Астраханкину» на самом деле во Вьетнаме, на предприятии SG TAM TAM JSC. В Госстандарте говорят, что она «не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза».
В частности, вьетнамская «рыбка» не соответствует «правильной» сушено-вяленой рыбе по уровню влажности. Кроме того, в ее составе обнаружена пищевая добавка — консервант сорбиновая кислота в количестве 294,4 мг/кг, что недопустимо при производстве такой продукции.
Недавно в Беларуси ввели запрет на продажу очень похожей рыбы того же российского бренда, только сделанной в Китае. OL также писал, что Госстандарт запретил продавать в Беларуси и популярное российское подсолнечное масло.