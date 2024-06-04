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Госстандарт запретил продажу рыбы известного российского бренда

В Беларуси запретили ввоз и продажу вяленого желтого полосатика под популярным брендом «Рыбка Астраханкина». Как сообщает Госстандарт, эта продукция не проходит по ГОСТам из-за влажности и наличия консервантов.

Производят «Рыбку Астраханкину» на самом деле во Вьетнаме, на предприятии SG TAM TAM JSC. В Госстандарте говорят, что она «не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза».

В частности, вьетнамская «рыбка» не соответствует «правильной» сушено-вяленой рыбе по уровню влажности. Кроме того, в ее составе обнаружена пищевая добавка — консервант сорбиновая кислота в количестве 294,4 мг/кг, что недопустимо при производстве такой продукции.

Недавно в Беларуси ввели запрет на продажу очень похожей рыбы того же российского бренда, только сделанной в Китае. OL также писал, что Госстандарт запретил продавать в Беларуси и популярное российское подсолнечное масло.