На макете, и правда, доезжает быстро. На ПМЭФ-2024 представили ВСМ Петербург — Москва

На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 представили макет высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва. Едет быстро.
Макет расположен на московском стенде, хотя сама магистраль проходит через несколько регионов. На нём наглядно показано, что высокоскоростные поезда радикально обгоняют обычные.
Сам форум откроется официально только 5 июня, однако некоторые приготовления и общий вид стендов удалось снять за день до этого. 4 июня вышло интервью губернатора Петербурга Александра Беглова, где он рассказал, что на территории Петербурга могут появиться еще две остановки ВСМ, помимо Обухово-2. Перед этим Смольный показал, как будет выглядеть терминал для высокоскоростных поездов рядом с Московским вокзалом.
Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. На данный момент концессионное соглашение не подписано.