Транзит китайских грузов через Казахстан в ЕС упал почти вдвое

«Несмотря на это, нельзя говорить, что Китай совсем потерял интерес к логистическим возможностям Казахстана. Все как раз наоборот. За год общий объем транзитных грузов оттуда увеличился на треть, до 12,6 млн тонн. При этом основную часть прироста обеспечили две страны назначения — Россия и Узбекистан. Вкупе они сформировали 60% — 7,5 млн тонн», — приводят цифры в DataHub.