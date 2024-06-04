Транзит китайских грузов через Казахстан в ЕС упал почти вдвое

Транзит китайских грузов через Казахстан в ЕС упал почти в два раза, сообщает Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.
«В 2023 году объем составил 975,5 тыс. тонн*, снизившись в 1,8 раз (г/г). Текущее значение соответствует минимуму за четыре года, приводит данные Комитет государственных доходов МФ РК», — сообщает ПКБ.
Как отмечают аналитики, Китай отправляет меньше грузов в ЕС через Казахстан уже второй год подряд. При том, что не так давно транзит динамично рос. С 2014 по 2021 год показатель ежегодно прибавлял в среднем 195%.
«Несмотря на это, нельзя говорить, что Китай совсем потерял интерес к логистическим возможностям Казахстана. Все как раз наоборот. За год общий объем транзитных грузов оттуда увеличился на треть, до 12,6 млн тонн. При этом основную часть прироста обеспечили две страны назначения — Россия и Узбекистан. Вкупе они сформировали 60% — 7,5 млн тонн», — приводят цифры в DataHub.
В ПКБ добавляют, что КНР — не единственная страна отправления транзитных грузов, фигурирующая в таможенной статистике Казахстана. Однако все остальные даже в сумме дают гораздо меньше — 6 млн тонн.