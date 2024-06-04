Город-спутник, трамвайная «Славянка» и скоростные трассы: Какая судьба у прошлогодних проектов Петербурга с ПМЭФ

Из форума в форум Петербург выходит в лидеры по суммам заключенных соглашений. 600 млрд в 2021 году, 340 млрд рублей в 2022 -м, 414 млрд рублей в 2023-м… Это десятки соглашений. Некоторым крупным проектам участие в ПМЭФ дает быстрый старт, а некоторые долго «настаиваются» где-то среди документации. Как сейчас поживают самые звучные проекты?
В 2017 году власти Петербурга подписали с банком ВТБ договор о строительстве Восточного скоростного диаметра. Сейчас мы знаем его как Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — обходящую город платную скоростную трассу от ЗСД до КАД в районе Кудрово. Вложить в проект решили более 110 млрд рублей. Первый этап магистрали, Витебскую развязку, вот-вот достроят, но остальные участки еще не вышли из этапа проектирования, часть документации до конца 2024 года только пересмотрят и перепишут. А для самого дорогостоящего участка магистрали, от Витебской развязки до КАД, еще даже не нашли концессионера. Медленно идут дела и с мостом, который станет частью трассы — он ляжет через Неву рядышком с железнодорожным Финляндским мостом. Строить мост начнут только в ходе второго этапа работ, а срок у него — минимум до 2027 года.
В 2022 году на ПМЭФ вновь заговорили о крупном туристическом кластере «Горская» на месте бывшей одноименной стройплощадки. Соглашение о намерениях подписали власти города с АО «Корпорация Туризм.РФ» и Яхт-клубом Санкт Петербурга. За почти два года проект превратился из кластера в круглогодичный курорт с крупнейшей в России мариной, а объем инвестиций вырос до 100 млрд рублей. С «Горской» уже было связано другое соглашение — в 2021-м Смольный подписал его с компанией «Мегалайн», она уже успела разработать проект кластера, но власти разорвали с компанией отношения. Ну, а по состоянию на июнь 2024 года, для «Горской» вот-вот закончат разрабатывать мастер-план, сам курорт планируют построить до 2030 года.
В рамках ПМЭФ-2022 зародилась и трамвайная линия Славянка — Шушары — «Купчино», договор подписывала компания «БалтНедвижСервис». 21 км трамвайных путей решили проложить по густо застроенным южным территориям. В линию и в закупку подвижного состава вложат порядка 50 млрд рублей, и пока работы на ней кипят в меру шустро. В августе 2023 года строительство линии стартовало, а на сегодняшний день для «Славянки» почти достроили депо и вовсю возводят путепровод на пересечении с Московским шоссе, КАД и железной дорогой.
В прошлом году власти Петербурга и ВТБ подписали еще одно транспортное соглашение — решили строить трассу М-7, дублер Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса. Вложить в проект приготовились 300 млрд рублей, но вот бюджетных средств на него не хватило. Пока большую стройку отложили на три года. В воздухе висит еще и конфликт властей с местными жителями о прокладывании трассы через Удельный парк. Горожане выступают против такой трассировки.
С полей ПМЭФа вышел и огромный проект «ИТМО-Хайпарк» и города-спутника Южный. Многофункциональный район вблизи Пушкина задумали сделать идеальной площадкой для работы и жизни: и жилье, и социальные объекты, и огромный вузовский инновационный центр, то есть тысячи рабочих мест. В 2019 году все закончилось лишь презентацией макета, сама стройка заскрипела только спустя пять лет. Во второй половине 2024-го Южный ждет полноценного разрешения на строительство. А вот драйвер развития города, «ИТМО Хайпарк», уже вовсю строится с февраля. Для площадки активно ищут резидентов — технологические производства и IT-компании. Откроют вузовский центр в 2027 году.
Решилась на форуме и судьба легендарных «Крестов». Месту с жутким прошлым решили дать новую жизнь — перестроить то ли в арт-кластер, то ли в отель. Руки друг другу пожали Смольный и ДОМ.РФ. Однако с 2023 года подвижек не случилось — экс-тюрьму пока еще даже не продали. Торгов остается ждать минимум до конца лета.
Были и те проекты, которые зависли задолго до реализации. Аэроэкспресс от Витебского вокзала до аэропорта Пулково не дошел даже до стадии конкурса. Отложили до лучших времен Орловский тоннель. Проект автобусного хаба на юге Петербурга также было решено пересмотреть. А идею самого высокого в Европе колеса обозрения и вовсе похоронили. Впрочем, у того же аэроэкспресса еще есть шанс состояться. Когда-нибудь в будущем.
СЛОВО ЭКСПЕРТУ.
Почему не все проекты с ПМЭФа реализуются?
Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, экономист:
— Есть такое выражение: что получилось, то и цель. Те проекты, в которые реально были готовы вкладываться и развивать их, у которых был потенциал, получаются. А если они так и остаются нереализованными, значит, простыми словами, не очень-то и хотелось. Конечно, одних соглашений на форуме мало. Важно, чтобы все стороны были готовы к реализации проекта. И ПМЭФ — это все-таки место для дискуссий в большей степени.