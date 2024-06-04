Город-спутник, трамвайная «Славянка» и скоростные трассы: Какая судьба у прошлогодних проектов Петербурга с ПМЭФ

В 2017 году власти Петербурга подписали с банком ВТБ договор о строительстве Восточного скоростного диаметра. Сейчас мы знаем его как Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — обходящую город платную скоростную трассу от ЗСД до КАД в районе Кудрово. Вложить в проект решили более 110 млрд рублей. Первый этап магистрали, Витебскую развязку, вот-вот достроят, но остальные участки еще не вышли из этапа проектирования, часть документации до конца 2024 года только пересмотрят и перепишут. А для самого дорогостоящего участка магистрали, от Витебской развязки до КАД, еще даже не нашли концессионера. Медленно идут дела и с мостом, который станет частью трассы — он ляжет через Неву рядышком с железнодорожным Финляндским мостом. Строить мост начнут только в ходе второго этапа работ, а срок у него — минимум до 2027 года.