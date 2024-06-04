Для VIP-гостей — «Красное знамя», для рядовых — Lada: Почему главной машиной ПМЭФ-24 стал китайский бренд

«Комсомолка» задалась вопросом, что это за машина такая. Оказалось, бренд с историей. Когда-то «Хунцы» производились для партийной элиты и не доставались простым смертным, однако несколько лет назад фирма решила продавать машины не только государству, но и обычным гражданам. Короче, это ЗИЛ и «Чайка», которым повезло. За дизайн в HONGQI отвечают бывшие сотрудники Rolls-Royce, поэтому с роскошью в этих машинах все в порядке: кожа, дерево, хром и знаменитая китайская электроника — все светится и мигает, как новогодняя елка. Стоят такие машины в России по современным меркам недорого — 6−7 миллионов рублей. Те же «Мерседес» или BMW из параллельного импорта дешевле 10 миллионов в России купить невозможно. Еще бросаются в глаза скромные моторы «китайцев». 2 литра и 245 лошадей под капотом — маловато для элитного авто. Но что делать, другого люкса у нас сегодня нет.