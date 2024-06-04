Для VIP-гостей — «Красное знамя», для рядовых — Lada: Почему главной машиной ПМЭФ-24 стал китайский бренд

Дорогих гостей Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице с 5 по 8 июня, будут возить на китайских машинах. Для них заготовили целый батальон люксовых авто малоизвестного в России бренда HONGQI. Читается это сочетание букв как «Хунцы», а в переводе на русский — «Красное знамя».
«Комсомолка» задалась вопросом, что это за машина такая. Оказалось, бренд с историей. Когда-то «Хунцы» производились для партийной элиты и не доставались простым смертным, однако несколько лет назад фирма решила продавать машины не только государству, но и обычным гражданам. Короче, это ЗИЛ и «Чайка», которым повезло. За дизайн в HONGQI отвечают бывшие сотрудники Rolls-Royce, поэтому с роскошью в этих машинах все в порядке: кожа, дерево, хром и знаменитая китайская электроника — все светится и мигает, как новогодняя елка. Стоят такие машины в России по современным меркам недорого — 6−7 миллионов рублей. Те же «Мерседес» или BMW из параллельного импорта дешевле 10 миллионов в России купить невозможно. Еще бросаются в глаза скромные моторы «китайцев». 2 литра и 245 лошадей под капотом — маловато для элитного авто. Но что делать, другого люкса у нас сегодня нет.
А как же знаменитый Aurus? Серийное производство элитной машины, которая стоит от 50 млн рублей, обещают наладить на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Правда, вице-президент Российского автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что на всех гостей Aurus просто не хватит.
— «Хунцы» был единственным выбором в данном случае, потому что машин нужно много и они нужны гостям форума разного уровня. «Аурусов» на всех не напасешься, несмотря на все рассказы про освоение серийного производства. Боюсь, других вариантов просто нет. К тому же я не исключаю, что ребята из «Хунцы» проявили инициативу — хотели повторить успех внедорожника Tank. Когда наши люди увидели эти машины в кортеже ФСО, за этими китайскими джипами сразу же выстроилась очередь, а ценник вырос на миллион. Кто знает, может быть, это ждет и «Хунцы».
А как сами китайцы воспринимают свою люксовую машину? По словам экспертов, как авто среднего класса. Да, большая. Да, красивая. Но не мощная и не супердорогая. В самом Китае авто стоит минимум на миллион-полтора дешевле, чем у нас.
— Китайцы, у которых есть деньги, покупают удлиненные версии европейских авто: «Мерседес», BMW, Audi, — говорит Шапарин.
Но совсем без российских авто на форуме не обойдется. Рабочей лошадкой ПМЭФ станет Lada Vesta Aura. Это удлиненная версия старой доброй «Весты» с двигателем 122 лошадиные силы и автоматом. Эти машины предоставят для перевозки рядовых участников форума и персонала. «АвтоВАЗ» обещает запустить массовое производство этих машин во второй половине года. После этого они появятся в продаже в дилерских центрах.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
ВАЗ покажет Iskra.
Тольяттинский гигант готовит на ПМЭФ премьеру. Автопроизводитель планирует показать новую модель LADA Iskra. Это новое семейство класса «В» — что-то среднее между крохотной Granta и Vesta. Новая модель будет представлена в трех видах кузова: седан, универсал и универсал повышенной проходимости. Машина — собственная разработка «АвтоВАЗа» и не зависит от иностранных компонентов. Серийное производство Iskra запланировано на начало 2025 года.