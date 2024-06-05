Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 5 июня 2024

Национальный банк Беларуси назвал курс доллара, евро и российского рубля на 5 июня 2024, среду.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 5 июня 2024, вторник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,1768 рубля, 1 евро — 3,4536 BYN, 100 российских рублей — 3,5795 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 4 июня 2024, вторник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,1934 рубля, 1 евро — 3,4598 BYN, 100 российских рублей — 3,5695 белорусского рубля. То есть в среду, 5 июня, курс доллара и курс евро снова снизились, а курс российского рубля повысился.

валюта