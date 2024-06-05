Автозавод во Владивостоке будет собирать автобусы из китайских комплектов

«Sollers. В рамках реализации СПИК. Вы помните, у нас производились на Дальнем Востоке Mazda, сейчас они замещают это производство как раз экскурсионными автобусами. В третьем квартале этого года (будет налажено) производство автобусов вместительностью 53−55 человека, 12-метровые и 9-метровые. Проект будет реализован в кооперации с восточным партнером», — сказал Мантуров.