Автозавод во Владивостоке будет собирать автобусы из китайских комплектов

Автозавод во Владивостоке, в своё время собиравший методом крупноузловой сборки автомобили корейских и японских марок, после бегства концерна Mazda продолжает развивать кооперацию с китайскими производителями. В настоящее время предприятие автомобилестроительной группы «Соллерс» выпускает под своим брендом пикапы, являющиеся «клонами» китайского JAC T6, а в третьем квартале этого года начнёт сборку туристических автобусов. Опять же, из машинокомплектов китайских брендов, сообщает ИА PrimaMedia.
Завод ООО «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ, входит в группу «Соллерс») начал производство пикапов Sollers ST6 в сентябре 2023 года на бывшей площадке СП с Mazda. К середине ноября стартовали продажи модели в версии с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 136 л.с., в декабре — в версии с бензиновым двигателем объёмом 2 литра и турбонаддувом.
«Sollers. В рамках реализации СПИК. Вы помните, у нас производились на Дальнем Востоке Mazda, сейчас они замещают это производство как раз экскурсионными автобусами. В третьем квартале этого года (будет налажено) производство автобусов вместительностью 53−55 человека, 12-метровые и 9-метровые. Проект будет реализован в кооперации с восточным партнером», — сказал Мантуров.
ПАО «Соллерс» объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, занимающиеся выпуском автомобилей бренда Sollers с использованием технологий китайского JAC: ООО «Соллерс Карго» (Ульяновск, выпускает LCV Sollers Argo), ООО «Соллерс Алабуга» (Елабуга, выпускает LCV Sollers Atlant) и ООО «Автомобильный индустриальные технологии» (Владивосток, выпускает пикапы Sollers ST6).
Специальный инвестиционный контракт работает по следующей схеме. Инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются обязательства инвестора реализовать инвестиционный проект, а также обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить меры господдержки.
Туристические автобусы будут включены в программу льготного лизинга, через которую в РФ осуществляется закупка автотехники с поддержкой государства. Вопрос о расширении этой программы на этот вид транспорт на совещании с правительством Владимир Путин.
«В поручениях написано “проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга”. Что значит “проработать вопрос”? Его можно прорабатывать бесконечно, до 2030 года», — сказал глава государства, обращаясь к Денису Мантурову.
Первый вице-премьер ответил, что вопрос «обеспечения спроса на данный вид продукции с постепенной локализацией» уже прорабатывается с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), а также с Минэкономразвития, Минтрансом и Минпромторгом. Чиновник уточнил, что сразу несколько российских производителей сейчас работают над развитием модельного ряда. В том числе и «Соллерс».