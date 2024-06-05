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В Омской области стало на одно предприятие меньше

Признан банкротом и ликвидирован «Завод Батиз» в Крутой горке.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области с 3 июня ликвидировано ООО «Завод базальтовых теплоизоляционных изделий» (ООО «Завод Батиз»). Соответсвующая информация появилась в ЕГРЮЛ.

Завод работал в микрорайоне Крутая горка с 2005 года. Его учредителем являлась закрытая компания с ограниченной ответственностью «Батиз холдинг Б. В.» из Нидерландов. Некогда успешное предприятие занималось выпуском минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий.

Причиной прекращения деятельности завода стало банкротство. По данным ЕГРЮЛ, решение о ликвидации предприятия принято на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Конкурсным управляющим ООО «Завод Батиз» являлся Евгений Борисов.

экономика