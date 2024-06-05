В Омской области стало на одно предприятие меньше

В Омской области с 3 июня ликвидировано ООО «Завод базальтовых теплоизоляционных изделий» (ООО «Завод Батиз»). Соответсвующая информация появилась в ЕГРЮЛ.
Завод работал в микрорайоне Крутая горка с 2005 года. Его учредителем являлась закрытая компания с ограниченной ответственностью «Батиз холдинг Б. В.» из Нидерландов. Некогда успешное предприятие занималось выпуском минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий.
Причиной прекращения деятельности завода стало банкротство. По данным ЕГРЮЛ, решение о ликвидации предприятия принято на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Конкурсным управляющим ООО «Завод Батиз» являлся Евгений Борисов.