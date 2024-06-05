В Омской области стало на одно предприятие меньше

Завод работал в микрорайоне Крутая горка с 2005 года. Его учредителем являлась закрытая компания с ограниченной ответственностью «Батиз холдинг Б. В.» из Нидерландов. Некогда успешное предприятие занималось выпуском минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий.