Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сбербанке сообщили, что нейросети GigaChat и Kandinsky пока не окупились

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нейросети GigaChat и Kandinsky Сбербанка пока не окупились, финансовый возврат возможен через достаточно длительное время, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Источник: Соцсети

«Если говорить сейчас, окупились ли вложения, то в настоящий момент не окупились. А будет ли финансовый возврат? Будет, но в достаточно долгосрочном горизонте», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ведяхин пояснил, что не существует бизнес-модели, которая выводит такие проекты на полную окупаемость в ближайшее время. И это вполне нормально для каждой новой технологии.

«И по большому счету такой модели нет нигде в мире. Если мы посмотрим OpenAI — это сжигание денег, то есть, это инвестиции в технологии. Приносят ли технологии прибыль? Да, приносят. Просто это очень долгосрочный горизонт», — добавил он.

При этом он отметил, что искусственный интеллект гораздо шире, чем только большие языковые модели (LLM). Те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль.

«Мы наблюдаем положительную динамику по отдаче от инвестиций в AI. В 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас — 8 рублей», — заметил топ-менеджер.

экономика