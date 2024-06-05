В Сбербанке сообщили, что нейросети GigaChat и Kandinsky пока не окупились

«И по большому счету такой модели нет нигде в мире. Если мы посмотрим OpenAI — это сжигание денег, то есть, это инвестиции в технологии. Приносят ли технологии прибыль? Да, приносят. Просто это очень долгосрочный горизонт», — добавил он.