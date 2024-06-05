В Сбербанке сообщили, что нейросети GigaChat и Kandinsky пока не окупились

«Если говорить сейчас, окупились ли вложения, то в настоящий момент не окупились. А будет ли финансовый возврат? Будет, но в достаточно долгосрочном горизонте», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ведяхин пояснил, что не существует бизнес-модели, которая выводит такие проекты на полную окупаемость в ближайшее время. И это вполне нормально для каждой новой технологии.
«И по большому счету такой модели нет нигде в мире. Если мы посмотрим OpenAI — это сжигание денег, то есть, это инвестиции в технологии. Приносят ли технологии прибыль? Да, приносят. Просто это очень долгосрочный горизонт», — добавил он.
При этом он отметил, что искусственный интеллект гораздо шире, чем только большие языковые модели (LLM). Те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль.
«Мы наблюдаем положительную динамику по отдаче от инвестиций в AI. В 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас — 8 рублей», — заметил топ-менеджер.