Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму

По его словам, физико-технический институт КФУ сотрудничает с разными предприятиями в Крыму, в частности с машиностроительными заводами. На некоторых из них есть даже базовые кафедры, с помощью которых решается вопрос трудоустройства выпускников по специальностям, востребованным на рынке труда.
На таких кафедрах студенты получают опыт работы на производстве, в том числе на новом оборудовании, а руководство предприятия — возможность отобрать для себя подходящих молодых и перспективных сотрудников. Тем не менее кадровый голод в части инженеров ощущается в этой сфере в Крыму остро, сказал физик.
«Мы работаем с разными предприятиями. И за последние два года наши заводы, в том числе “Фиолент” и “Сэлма”, стали больше нуждаться в специалистах точных наук».
По мнению директора профильного вуза, такая ситуация сложилась из-за нехватки студентов на инженерных направлениях. Проблема характерна не только для Физико-технического института КФУ и вообще для Крыма — она и есть по всей стране, подчеркнул он.
«Талантливые ребята идут не в инженерию в классическом понимании, а больше в IT. Очень многие хотят работать на компьютере, не хотят работать с “железом”, — пояснил он.
Во многом это связано с тем, что государство сегодня очень поддерживает IT-специалистов, которые действительно очень необходимы стране: рынок труда велик и уровень зарплат высок, к тому же есть определенные социальные льготы, отметил Нудьга.
Кроме того, физика как наука — это сложно, а у выпускников сегодня есть право выбирать экзамены для сдачи ЕГЭ, добавил он. Так что, поступая даже на связанные с физикой специальности, многие сдают информатику, поступают, а потом уходят.
«Например, поступая в Крымский федеральный университет на направление подготовки “Техническая физика”, можно сдавать как физику, так и информатику. Ввиду того, что информационные системы сейчас пользуются большей популярностью, большинство выбирают именно ее. И потом талантливые ребята, которые могли бы потянуть физику, переходят из точной науки туда, где больше перспектив в республике. А это отрасль IT», — пояснил доцент.
И наконец, еще одно преимущество IT не в пользу физики: айтишники могут работать дистанционно, что в научном производстве, как правило, неприемлемо, добавил он.
Исправить ситуацию способен комплексный подход к проблеме нехватки инженеров, количество которых в стране необходимо увеличивать, уверен Александр Нудьга. Прежде всего потому, что «какие-то высокотехнологичные продукты, которые раньше можно было закупить за границей, сегодня становятся недоступными».
«И для того, чтобы не отстать в технологическом развитии, нам нужно очень оперативно в этом направлении работать», — акцентировал он.
По мнению Нудьги, в профильных российских вузах необходимо открывать больше таких направлений, на которых будущие специалисты учились бы и программировать, и изобретать.
При этом важно, чтобы была активной проектная деятельность, в рамках которой студенты с разными компетенциями выполняли один проект, добиваясь, как показывает практика, намного больших успехов.
«Подготовить супер-специалиста, который будет одинаково хорош во всем, будет сложно. Мне кажется, что будущее именно за вот такими командами, в которых кто-то немножко сильнее в IT, а кто-то немножко сильнее в железе», — заключил он.
Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что проблема с нехваткой кадров в российской науке во многом связана с уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников сдавать Единый государственный экзамен по точным наукам.