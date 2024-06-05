Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму

«Например, поступая в Крымский федеральный университет на направление подготовки “Техническая физика”, можно сдавать как физику, так и информатику. Ввиду того, что информационные системы сейчас пользуются большей популярностью, большинство выбирают именно ее. И потом талантливые ребята, которые могли бы потянуть физику, переходят из точной науки туда, где больше перспектив в республике. А это отрасль IT», — пояснил доцент.