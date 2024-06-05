Дом промышленности собираются выставить на торги

Вскоре после этого стало известно, что здание и земля под ним заложены для обеспечения кредитов, которые «Новикомбанк» выдал футбольному клубу «Крылья Советов» на сумму 979 млн рублей. Деньги клуб так и не выплатил. Поэтому Дом промышленности и два земельных участка под ним общей площадью 7,19 тыс. кв. м было решено забрать у области в счет долга.