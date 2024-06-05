Как продать квартиру в ипотеке

Также эксперт по недвижимости пояснила, что новый законопроект, который был принят депутатами Госдумы в конце мая, касается людей, у которых не получилось по каким-либо обстоятельствам выплачивать ипотеку. Ранее эти квартиры нельзя было продавать самим — их реализовывал банк. Сейчас же у человека появилась возможность продать недвижимость по рыночной цене за определенное количество времени. Однако к законопроекту есть вопросы, в частности, касаемо страховых компаний. Пока банки ждут первых сделок по новому закону.