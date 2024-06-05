В пользу государства обращены активы на 325 млрд тенге

«На сегодняшний день Генеральной прокуратурой анализируются сведения о более чем 1 тыс. объектов имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за рубежом. Анализом также охвачены ценные бумаги на 600 млрд тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 — за рубежом. Проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 трлн тенге. По результатам этой работы Комиссией под руководством премьер-министра уже одобрены соглашения и иски о возврате государству активов на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства в размере 272 млрд тенге. Они будут направлены на реализацию значимых социальных и экономических проектов».