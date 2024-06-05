В Ростове подготовят проект планировки дороги «Орбитальная-2»

Длина новой дороги составит 4,5 километра. Ранее в министерстве транспорта Ростовской области сообщали, что она должна максимально оптимизировать транспортные потоки в микрорайоне «Суворовский», обеспечить его логистическую связь с Северным жилым массивом донской столицы, а также разгрузить улично-дорожную сеть города-миллионника.