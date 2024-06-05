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В Ростове подготовят проект планировки дороги «Орбитальная-2»

Предполагается, что она сможет разгрузить трафик в ЖК «Суворовский».

Источник: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону подготовят проект планировки и межевания дороги «Орбитальная-2». Это следует из распоряжения, которое подписал донской губернатор Василий Голубев. На подготовку документов даётся время до 20 июня.

Новая дорога пересечёт областные дороги и федеральную трассу М-4 «Дон». Недалеко от города Аксай, хутора Большой Лог и Новочеркасска появятся развязки.

Длина новой дороги составит 4,5 километра. Ранее в министерстве транспорта Ростовской области сообщали, что она должна максимально оптимизировать транспортные потоки в микрорайоне «Суворовский», обеспечить его логистическую связь с Северным жилым массивом донской столицы, а также разгрузить улично-дорожную сеть города-миллионника.