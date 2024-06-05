Комплекс УХБК в Уфе ушел с торгов за 367 млн рублей

Компания получила право выкупить помещения в здании универсального рынка и право аренды земельного участка, которые находятся в залоге у Россельхозбанка, а также незалоговое имущество: лифты и эскалаторы, трансформаторная подстанция, насосная станция, системы видеонаблюдения, вентиляции, освещения и другое.