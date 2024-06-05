Комплекс УХБК в Уфе ушел с торгов за 367 млн рублей

Компания получила право выкупить помещения в здании универсального рынка и право аренды земельного участка, которые находятся в залоге у Россельхозбанка, а также незалоговое имущество: лифты и эскалаторы, трансформаторная подстанция, насосная станция, системы видеонаблюдения, вентиляции, освещения и другое.
Торги были объявлены в начале мая и проводились посредством публичного предложения. Начальная цена аукциона составляла 382,7 млн руб.
ООО «Контрольный пакет» зарегистрировано в Уфе в марте 2005 года, производит упаковку. Учредителем выступает бизнесмен Алексей Щербацкий. В 2023 году компания получила 1,3 млрд руб. выручки, прибыль составила 4,6 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Уфа», УХБК признан банкротом в 2020 году. Россельхозбанк — крупнейший из его кредиторов, задолженность перед ним оценивалась в 1,7 млрд руб. Общий размер требований кредиторов превышал 2 млрд руб.
Рынок неоднократно выставляли на реализацию (в первый раз — за 713 млн руб.), все торги не состоялись из-за отсутствия заявок.