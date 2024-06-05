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Комплекс УХБК в Уфе ушел с торгов за 367 млн рублей

Имущественный комплекс банкротного «Уфимского хлопчатобумажного комбината» продан за 367,3 млн руб. Как сообщила конкурсный управляющий компании Анастасия Аракелян, покупателем стало уфимское ООО «Контрольный пакет».

Компания получила право выкупить помещения в здании универсального рынка и право аренды земельного участка, которые находятся в залоге у Россельхозбанка, а также незалоговое имущество: лифты и эскалаторы, трансформаторная подстанция, насосная станция, системы видеонаблюдения, вентиляции, освещения и другое.

Торги были объявлены в начале мая и проводились посредством публичного предложения. Начальная цена аукциона составляла 382,7 млн руб.

ООО «Контрольный пакет» зарегистрировано в Уфе в марте 2005 года, производит упаковку. Учредителем выступает бизнесмен Алексей Щербацкий. В 2023 году компания получила 1,3 млрд руб. выручки, прибыль составила 4,6 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», УХБК признан банкротом в 2020 году. Россельхозбанк — крупнейший из его кредиторов, задолженность перед ним оценивалась в 1,7 млрд руб. Общий размер требований кредиторов превышал 2 млрд руб.

Рынок неоднократно выставляли на реализацию (в первый раз — за 713 млн руб.), все торги не состоялись из-за отсутствия заявок.