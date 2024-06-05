Минсельхоз: Посевная кампания в Челябинской области завершается, засеяно 1,5 млн гектаров

Посевная кампания в Челябинской области завершается — осталось засеять 230 тыс. гектаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
К 5 июня яровыми культурами засеяно 1 млн 493 тыс. гектаров, это 87% ярового сева. Практически закончен посев масличных культур — засеяно 220 тыс. гектаров, 97% запланированной площади.
«Завершили посевную кампанию аграрии Верхнеуральского, Кизильского и Аргаяшского районов. Близки к завершению Агаповский, Кунашакский, Увельский, Карталинский, Уйский районы — там засеяно больше 90%
запланированной пашни», — говорится в комментарии регионального Минсельхоза.
Там заверяют, что аграрии смогли преодолеть последствия дождей.
Отмечается, что выделенные в конце прошлого года 350 млн рублей из областного бюджета позволили закупить необходимый объем семян сельскохозяйственных культур, недостаток которых возник из-за гибели части зерновых посевов осенью прошлого года.
Напомним, тогда в конце лета переувлажнение почвы из-за обильных осадков вызвало прорастание зерен прямо в колосе на некоторых полях, в результате чего возник недобор семян.
Общая сумма господдержки аграриев региона в 2024 году составит 2,9 млрд рублей.