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Минсельхоз: Посевная кампания в Челябинской области завершается, засеяно 1,5 млн гектаров

Общая сумма господдержки аграриев региона в 2024 году составит 2,9 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Посевная кампания в Челябинской области завершается — осталось засеять 230 тыс. гектаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

К 5 июня яровыми культурами засеяно 1 млн 493 тыс. гектаров, это 87% ярового сева. Практически закончен посев масличных культур — засеяно 220 тыс. гектаров, 97% запланированной площади.

«Завершили посевную кампанию аграрии Верхнеуральского, Кизильского и Аргаяшского районов. Близки к завершению Агаповский, Кунашакский, Увельский, Карталинский, Уйский районы — там засеяно больше 90%
запланированной пашни», — говорится в комментарии регионального Минсельхоза.

Там заверяют, что аграрии смогли преодолеть последствия дождей.

Отмечается, что выделенные в конце прошлого года 350 млн рублей из областного бюджета позволили закупить необходимый объем семян сельскохозяйственных культур, недостаток которых возник из-за гибели части зерновых посевов осенью прошлого года.

Напомним, тогда в конце лета переувлажнение почвы из-за обильных осадков вызвало прорастание зерен прямо в колосе на некоторых полях, в результате чего возник недобор семян.

Общая сумма господдержки аграриев региона в 2024 году составит 2,9 млрд рублей.

сельское хозяйство