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Готовьтесь к тому, что еда может испортиться: в Кишиневе отключат электричество — список улиц, где пройдут плановые ремонтные работы

Буюканы и Чеканы: в этих секторах сегодня частично не будет света.

«Premier Energy Distribution» сообщает о перерывах в поставках электрической энергии на 5 июня.

Без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:

Буюканы

  • ул. С. Рахманинова, 38 — частично с 09:30 до 17:30;
  • ул. Милано, 2/1, 6 — частично с 09:30 до 14:00.

Чеканы

  • ул. Алеку Руссо, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 63, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 65, 65/1, 9999, Мирча чел Бэтрын, 1, 1A, 1/1, ½, 3, 3A, ¾ — частично с 11:00 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.

ЖКХ