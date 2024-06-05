Россия хочет создать в Беларуси сервисные центры для авиатехники

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Российская сторона прорабатывает возможность создания на территории Беларуси площадок для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники. Об этом шла речь на Иркутском авиационном заводе, который посещает белорусский президент Александр Лукашенко.
На заводе, где также производят самолеты и для белорусских Военно-воздушных сил, белорусский лидер ознакомился с производством военной авиационной техники и сборкой пассажирского лайнера МС-21.
На предприятии подчеркнули, что они нацелены на расширение производственной кооперации с белорусскими авиационными предприятиями.
Более того, объединенная авиастроительная корпорация реализует программу импортозамещения и наращивания темпов производства. В связи с этим развитие сотрудничества с партнерами из Беларуси приобретает более важное значение.
«Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов», — сообщает БелТА.
Помимо этого, прорабатывается возможность создания на территории Беларуси площадок для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники.
Также на заводе Лукашенко подарили модель истребителя Су-30. Президент признался, что это его любимый самолет.
Визит в Иркутскую область.
Белорусский лидер прибыл в Иркутск 4 июня после государственного визита в Монголию.
Сегодня глава государства уже провел встречу с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым и исполнил свою давнюю мечту — прокатился на корабле по Байкалу.
О том, что глава государства планирует посетить этот российский город, стало известно на прошлой неделе.