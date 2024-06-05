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Россия хочет создать в Беларуси сервисные центры для авиатехники

Российские авиастроительные предприятия планируют наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями.

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Российская сторона прорабатывает возможность создания на территории Беларуси площадок для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники. Об этом шла речь на Иркутском авиационном заводе, который посещает белорусский президент Александр Лукашенко.

На заводе, где также производят самолеты и для белорусских Военно-воздушных сил, белорусский лидер ознакомился с производством военной авиационной техники и сборкой пассажирского лайнера МС-21.

На предприятии подчеркнули, что они нацелены на расширение производственной кооперации с белорусскими авиационными предприятиями.

Более того, объединенная авиастроительная корпорация реализует программу импортозамещения и наращивания темпов производства. В связи с этим развитие сотрудничества с партнерами из Беларуси приобретает более важное значение.

«Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов», — сообщает БелТА.

Помимо этого, прорабатывается возможность создания на территории Беларуси площадок для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники.

Также на заводе Лукашенко подарили модель истребителя Су-30. Президент признался, что это его любимый самолет.

Визит в Иркутскую область.

Белорусский лидер прибыл в Иркутск 4 июня после государственного визита в Монголию.

Сегодня глава государства уже провел встречу с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым и исполнил свою давнюю мечту — прокатился на корабле по Байкалу.

О том, что глава государства планирует посетить этот российский город, стало известно на прошлой неделе.