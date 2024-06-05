В России начнут развивать автотуризм на трассе, ведущей на Кубань

«Мы определили направления, по которым ездит больше всего туристов. В результате выбрали трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, то есть трассы М11, М12 и от Новороссийска до Вологды, то есть трассы М4 и М8», — отметил господин Решетников.
По его словам, сейчас министерство совместно с регионами составляет список автомобильных турмаршрутов по этим четырех дорогам с возможностью заезда в близлежащие крупные города и интересные места. Сейчас уже собрана информация о 35 маршрутах, в июне планируют разработать еще 10.