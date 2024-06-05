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В России начнут развивать автотуризм на трассе, ведущей на Кубань

Минэкономразвития РФ планирует в рамках эксперимента начать развивать автотуризм на четырех федеральных трассах, в том числе одна из них ведет в Краснодарский край. Как уточнил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у президента, речь идет о трассах M4, M8, M11 и M12, пишет «Российская газета».

«Мы определили направления, по которым ездит больше всего туристов. В результате выбрали трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, то есть трассы М11, М12 и от Новороссийска до Вологды, то есть трассы М4 и М8», — отметил господин Решетников.

По его словам, сейчас министерство совместно с регионами составляет список автомобильных турмаршрутов по этим четырех дорогам с возможностью заезда в близлежащие крупные города и интересные места. Сейчас уже собрана информация о 35 маршрутах, в июне планируют разработать еще 10.

туризм и отдых