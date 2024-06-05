В России начнут развивать автотуризм на трассе, ведущей на Кубань

«Мы определили направления, по которым ездит больше всего туристов. В результате выбрали трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, то есть трассы М11, М12 и от Новороссийска до Вологды, то есть трассы М4 и М8», — отметил господин Решетников.