Три станции метро в Петербурге достроят к концу 2024 года

Кроме того, в тестовом режиме запустили двухпутный щит «Надежда» на «зеленой» ветке городской подземки. В этом году после положительного заключения «Главгосэкспертизы» он начнет регулярную проходку от «Беговой» до будущей станции «Каменка». Также город готовится к строительству самой этой станции и ее «соседа» — «Богатырской».