Три станции метро в Петербурге достроят к концу 2024 года

В Петербурге продолжают активно развивать метро. До 2030 года карта городской подземки должна пополниться 21 новой станцией. Но некоторые из них достроят намного раньше. Так, до конца 2024 года в Северной столице должны появиться «Горный институт», «Казаковская» и «Путиловская». Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в интервью ТАСС.
— На Лахтинско-Правобережной линии станцию «Горный институт» сдадим в третьем квартале 2024 года. На Красносельско-Калинской линии в этом году будут достроены станции «Путиловская» и «Казаковская», — сказал градоначальник.
Также на новой «коричневой» ветке появятся станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Сейчас там в тестовом режиме строят тоннели два проходческих щита.
Кроме того, в тестовом режиме запустили двухпутный щит «Надежда» на «зеленой» ветке городской подземки. В этом году после положительного заключения «Главгосэкспертизы» он начнет регулярную проходку от «Беговой» до будущей станции «Каменка». Также город готовится к строительству самой этой станции и ее «соседа» — «Богатырской».