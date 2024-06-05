Сколько стоит собрать ребенка на выпускной бал в Ростове

Дороже всего обойдется наряд на выпускной. Для девочек платье будет стоить от 7 тысяч рублей. Дешевле всего обойдутся наряды без лишних деталей. Классические платья-комбинации из шелка или популярные модели с объемными рукавами и поясом. За наряды с вышивками из страз придется отдать круглую сумму. Как правило, их стоимость варьируется от 20 тысяч рублей. Таким образом, средняя цена платья будет 19,5 тысяч. Экономичный вариант взять платье на прокат. Это будет стоить около 35% от стоимости платья. Кроме того, выпускнице нужны туфли, прическа, макияж и маникюр. Обычно девушки берут две пары обуви: на каблуке — для торжественной части и на плоской подошве — для неформальной. Цена одной пары около 3 тысяч рублей. За две пары родители заплатят в районе 6 тысяч рублей.