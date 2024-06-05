Сколько стоит собрать ребенка на выпускной бал в Ростове

Прежде всего, на выпускной нужно купить цветы для педагогов. Цена на букеты начитается от 1,5 рублей. Средняя цена композиции — 2,5 тысячи. Также нужно заплатить за банкет в ресторане. Как правило, родительский комитет заранее выбирает ведущего праздника и заведение. Средняя цена этому — 5 тысяч рублей. Однако, если вместе с выпускником пойдут родители заплатить придется больше.
Дороже всего обойдется наряд на выпускной. Для девочек платье будет стоить от 7 тысяч рублей. Дешевле всего обойдутся наряды без лишних деталей. Классические платья-комбинации из шелка или популярные модели с объемными рукавами и поясом. За наряды с вышивками из страз придется отдать круглую сумму. Как правило, их стоимость варьируется от 20 тысяч рублей. Таким образом, средняя цена платья будет 19,5 тысяч. Экономичный вариант взять платье на прокат. Это будет стоить около 35% от стоимости платья. Кроме того, выпускнице нужны туфли, прическа, макияж и маникюр. Обычно девушки берут две пары обуви: на каблуке — для торжественной части и на плоской подошве — для неформальной. Цена одной пары около 3 тысяч рублей. За две пары родители заплатят в районе 6 тысяч рублей.
Обычно девушки записываются в салоны красоты на прическу, маникюр и макияж. По данным сервиса размещения объявлений, в среднем вечерняя укладка обойдется в 3 тысячи рублей. Цена зависит от сложности прически. Завить локоны обойдется дешевле, чем собрать пучок. Накрутить волосы на плойку обойдется около 2 тысяч рублей. Сделать макияж на выпускной бал у визажиста обойдется от 1,5 до 4 тысяч рублей. Естественный макияж без накладных ресниц будет стоить около 2 тысяч. Цена маникюра без покрытия — 600, наращивание ногтей обойдется дороже — 3 тысячи рублей.
В среднем за услуги красоты родители заплатят около 7 тысяч рублей. Однако некоторые выпускницы захотят накраситься или сделать прическу сами, тогда стоимость образа уменьшится.
В качестве аксессуаров выпускницы подбирают сумочку к платью и украшения. Однако некоторые девочки наденут уже имеющиеся серьги и цепочки. Средняя цена сумочки и набора незолотых украшений обойдется в 3 тысячи рублей.
В целом весь образ девушки будет стоит в среднем 32 тысячи рублей. Собрать юношу обойдется дешевле. Молодому человеку нужно сходить на стрижку, купить туфли и выбрать костюм.
Цена на костюмы тройки, состоящие из пиджака, брюк и жилетки начинается от 15 тысяч рублей. Рубашку необходимо приобрести отдельно. Ее цена начинается от тысячи рублей. За туфли родители выпускника заплатят в среднем 4 тысячи. Стрижка обойдется от 600 рублей. В барбершопе ее цена около 1000 рублей. Итого собрать выпускника обойдется в 28 тысяч рублей.