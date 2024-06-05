«Время строить, время создавать!» — главный лозунг присутствия Ленобласти на ПМЭФ-2024

«Петербургский международный экономический форум — это как подведение итогов большой предварительной работы, которую мы проводим с инвесторами на протяжении года, а иногда и дольше. Тщательная проработка проектов дает свои видимые результаты — за последние пять лет доля реализованных соглашений, подписание которых состоялось на ПМЭФ, составила 87,5%».