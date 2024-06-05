«Время строить, время создавать!» — главный лозунг присутствия Ленобласти на ПМЭФ-2024

«Петербургский международный экономический форум — это как подведение итогов большой предварительной работы, которую мы проводим с инвесторами на протяжении года, а иногда и дольше. Тщательная проработка проектов дает свои видимые результаты — за последние пять лет доля реализованных соглашений, подписание которых состоялось на ПМЭФ, составила 87,5%».
«Время строить, время создавать!» — главный лозунг присутствия области на ПМЭФ-2024. Стенд региона выполнен в индустриальном стиле. Его ключевой объект — огромный экран Г-образной формы, на котором будет демонстрироваться контент, посвященный системе сопровождения инвестиционных проектов «Зеленый коридор для инвестора». Навигатор выпустили для ПМЭФ-2024. По ссылке собраны все ответы на главный вопрос.
Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.
Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года. Главная тема Форума в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Официально форум откроется в четверг, 6 июня. На следующий день ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Закроется форум в субботу, 8 июня.