Самарский арбитраж завершил банкротство Волго-Камского банка

Арбитражный суд Самарской области поставил точку в деле о банкротстве Волго-Камского банка реконструкции и развития. В понедельник, 3 июня 2024 года, он постановил завершить процедуру конкурсного производства в отношении организации. Информация об этом размещена на сайте инстанции.
Напомним, Волго-Камский банк лишился лицензии в ноябре 2013 года. В декабре того же года его признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов составила более 5,6 млрд рублей. Вернуть удалось только около 1 млрд рублей.
В 2020 году арбитраж постановил взыскать с пяти бывших топ-менеджеров банка 2,1 млрд рублей в качестве ответственности за убытки финансовой организации. Однако получить с них деньги не удалось. Все пятеро прошли процедуру банкротства физлиц.
Отметим, одного из бывших руководителей банка удалось привлечь к уголовной ответственности. В 2017 году суд признал первого вице-президента организации Олега Новикова виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Установлено, что он похитил около 180 млн рублей, заключив фиктивные кредитные договоры с 29 физлицами и двумя компаниями. Мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима.