Самарский арбитраж завершил банкротство Волго-Камского банка

Напомним, Волго-Камский банк лишился лицензии в ноябре 2013 года. В декабре того же года его признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов составила более 5,6 млрд рублей. Вернуть удалось только около 1 млрд рублей.