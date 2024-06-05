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В Свердловской области назвали самые востребованные вакансии

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июня, УралПолит.Ru. В регионе работодатели чаще всего искали продавцов-консультантов (9,5% от всех предложений в мае), менеджеров по продажам (8%) и водителей (4%). Исследование провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Всего в прошлом месяце работодатели разметили 60,4 тысячи вакансий в Свердловской области. Это на 35% больше, чем было опубликовано в мае 2023-го года. Больше всего свое присутствие на рынке труда нарастили профессиональные области в сфере розничной торговли (+86% относительно мая прошлого года), страхования (+58%) и автомобильного бизнеса (+51%). В профобласти, где отмечается наибольший спрос на специалистов, вошли «Продажи, обслуживание клиентов» и «Рабочий персонал» (по 22% вакансий опубликовано в мае), а также в производстве (17%) и в строительстве (16%).

Ранее сообщалось, что у врачей в Свердловской области в начале июня этого года самая низкая конкуренция на рынке труда. Всего в начале месяца в регионе на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме.

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