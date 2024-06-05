В Свердловской области назвали самые востребованные вакансии

Всего в прошлом месяце работодатели разметили 60,4 тысячи вакансий в Свердловской области. Это на 35% больше, чем было опубликовано в мае 2023-го года. Больше всего свое присутствие на рынке труда нарастили профессиональные области в сфере розничной торговли (+86% относительно мая прошлого года), страхования (+58%) и автомобильного бизнеса (+51%). В профобласти, где отмечается наибольший спрос на специалистов, вошли «Продажи, обслуживание клиентов» и «Рабочий персонал» (по 22% вакансий опубликовано в мае), а также в производстве (17%) и в строительстве (16%).