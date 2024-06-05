Свердловский губернатор утвердил повышенные штрафы для безбилетников

Согласно новому закону, составлять протоколы на безбилетников будут чиновники, курирующие в муниципалитетах транспортные расходы. К слову, такой же штраф предусмотрен за провоз неоплаченного багажа.
Изменение размера штрафа — часть анонсированной реформы общественного транспорта, пояснил глава комитета по вопросам законодательства Евгений Старков. Предполагается, что на рейсы с большим числом безбилетников будут отправлять рейды с участием Росгвардии. На вопрос, будут ли делать поблажки пассажирам, которые банально не успели расплатиться из-за давки в час пик, Старков затруднился ответить.
Продвигая инициативу, ее авторы аргументировали, что в соседних регионах «зайцев» наказывают гораздо строже. Например, в Пермском крае штраф составляет 2500 рублей, в Челябинской области — 2500 за первое нарушение и 5000 за повторное.
Повышение штрафов за безбилетный проезд в Екатеринбурге ранее анонсировал мэр Алексей Орлов. Глава утверждал, что вырученные средства направят на повышение зарплат водителей. По данным Орлова, на некоторых маршрутах до 30% екатеринбуржцев не оплачивают проезд.