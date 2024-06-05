Свердловский губернатор утвердил повышенные штрафы для безбилетников

Изменение размера штрафа — часть анонсированной реформы общественного транспорта, пояснил глава комитета по вопросам законодательства Евгений Старков. Предполагается, что на рейсы с большим числом безбилетников будут отправлять рейды с участием Росгвардии. На вопрос, будут ли делать поблажки пассажирам, которые банально не успели расплатиться из-за давки в час пик, Старков затруднился ответить.