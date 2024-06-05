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Роботы-уборщики из Ростовской области будут работать на ПМЭФ-2024

Ростовская область, 5 июня 2024. DON24.RU. Произведенные в Ростовской области роботы-уборщики будут следить за чистотой на стенде одного участников Петербургского экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Сколково».

Источник: Фотобанк Росконгресс

Сервисные машины, работающие без участия человека, разработаны ростовской фирмой «Вейбот Инжиниринг», резидента фонда «Сколково». Над их созданием трудились специалисты в области робототехники, компьютерного зрения, нейронных сетей.

По приглашению организаторов ПМЭФ компания привезла на форум двух роботов. Один из них предназначен для уборки больших торговых и офисных площадей, второй — для сухой и влажной уборки офисов, гостиниц и магазинов.

Такие аппараты используются для уборки медучреждений, торговых комплексов, производственных площадок.

Как уточнили в компании, в Ростове создаются автономные роботы-уборщики с интеллектуальной системой управления на основе искусственного интеллекта и визуальных методов восприятия окружения.

Петербургский международный экономический форум открывается сегодня, 5 июня. Ростовскую делегацию возглавляет губернатор Василий Голубев.