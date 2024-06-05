Роботы-уборщики из Ростовской области будут работать на ПМЭФ-2024

Сервисные машины, работающие без участия человека, разработаны ростовской фирмой «Вейбот Инжиниринг», резидента фонда «Сколково». Над их созданием трудились специалисты в области робототехники, компьютерного зрения, нейронных сетей.
По приглашению организаторов ПМЭФ компания привезла на форум двух роботов. Один из них предназначен для уборки больших торговых и офисных площадей, второй — для сухой и влажной уборки офисов, гостиниц и магазинов.
Такие аппараты используются для уборки медучреждений, торговых комплексов, производственных площадок.
Как уточнили в компании, в Ростове создаются автономные роботы-уборщики с интеллектуальной системой управления на основе искусственного интеллекта и визуальных методов восприятия окружения.
Петербургский международный экономический форум открывается сегодня, 5 июня. Ростовскую делегацию возглавляет губернатор Василий Голубев.