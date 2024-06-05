Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы

Согласно Программе развития Алматы до 2030 года, город должен стать полицентричным, зеленым «городом для людей». По мнению властей, важную роль в этом сыграет расширение доступности общественного транспорта (ОТ) и создание инфраструктуры, которая обеспечит доступным общественным транспортом 100% населения. Количество поездок на ОТ увеличится на 64%, а доля личных автомобилей снизится. В итоге жители будут тратить время на дорогу на треть меньше, чем сейчас", — отмечают в управлении.