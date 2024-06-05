Первую крупную партию арбузов завезли в Екатеринбург

В Екатеринбург доставили более 20 тонн арбузов на сумму около 4,5 тысячи долларов. Арбузы доставили автотранспортом из Узбекистана, сообщил Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, с начала 2024 года на Урал из стран Ближнего Востока ввезли более 140 тонн арбузов, общая стоимость товара — более 100 тысяч долларов США. Первые поставки начали в конце марта. Выпускаются такие продовольственные партии в приоритетном порядке в среднем в течение трех часов.
Арбузы прошли фитосанитарный контроль, карантинных объектов в продукции не выявлено.
Как сообщалось ранее, поставки экзотических фруктов из Китая на Урал выросли в три раза. За первый квартал на Урал привезли более 18 тонн тропических фруктов общей стоимостью 37 тысяч долларов. Наибольший спрос — на личи и «драконий фрукт».