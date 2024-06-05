Первую крупную партию арбузов завезли в Екатеринбург

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, с начала 2024 года на Урал из стран Ближнего Востока ввезли более 140 тонн арбузов, общая стоимость товара — более 100 тысяч долларов США. Первые поставки начали в конце марта. Выпускаются такие продовольственные партии в приоритетном порядке в среднем в течение трех часов.