Гостям ПМЭФ-2024 продают значки и толстовки

Сегодня в Петербурге начал работу международный экономический форум. Гостям предлагают не только послушать выступления топовых спикеров, но и приобрести сувениры.
Например, в доступе есть термокружки, футболки, блокноты. Дешевле всего обойдется значок с логотипом форума — всего 600 рублей. А толстовка с нашивкой стоит 7500 рублей, это самый дорогой товар.
Кстати, ранее мы писали, что стало известно меню форума. На выбор гостям предлагают четыре сета с деликатесами. Стоимость каждого набора — 4900 рублей. Есть сет и для вегетарианцев. В нём два холодных блюда на выбор — салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика или суп-пюре из тыквы. На горячее предлагают три варианта: стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана, картофель с жареными вешёнками и сыром пармезан или кокосовое крем-брюле.