Вашингтон
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гостям ПМЭФ-2024 продают значки и толстовки

Цены на сувениры вполне демократичны.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня в Петербурге начал работу международный экономический форум. Гостям предлагают не только послушать выступления топовых спикеров, но и приобрести сувениры.

Например, в доступе есть термокружки, футболки, блокноты. Дешевле всего обойдется значок с логотипом форума — всего 600 рублей. А толстовка с нашивкой стоит 7500 рублей, это самый дорогой товар.

Кстати, ранее мы писали, что стало известно меню форума. На выбор гостям предлагают четыре сета с деликатесами. Стоимость каждого набора — 4900 рублей. Есть сет и для вегетарианцев. В нём два холодных блюда на выбор — салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика или суп-пюре из тыквы. На горячее предлагают три варианта: стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана, картофель с жареными вешёнками и сыром пармезан или кокосовое крем-брюле.