Гостям ПМЭФ-2024 продают значки и толстовки

Кстати, ранее мы писали, что стало известно меню форума. На выбор гостям предлагают четыре сета с деликатесами. Стоимость каждого набора — 4900 рублей. Есть сет и для вегетарианцев. В нём два холодных блюда на выбор — салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика или суп-пюре из тыквы. На горячее предлагают три варианта: стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана, картофель с жареными вешёнками и сыром пармезан или кокосовое крем-брюле.