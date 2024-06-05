Для ВСМ из Москвы до Адлера потребуется 107 поездов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Адлера, время в пути по которой составит 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов, следует из презентации, с которой ознакомилось РИА Новости.
Такие данные показывают на ПМЭФ-2024 на стенде Москвы. РИА Новости посмотрело, что рассказывается про проект ВСМ на юг в этой презентации. Речь идет о железнодорожной линии Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер.
«Время в пути … 7 часов 50 минут… в 3 раза быстрее … 107 единиц высокоскоростных поездов», — говорится на слайдах и сравнивается, что сейчас самое быстрое время в пути на поезде между Москвой и Адлером составляет 23 часа 14 минут.
Там указано, что протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Пассажиропоток по ВСМ ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, что сравнивается с нынешним 7,4 миллиона человек.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти ВСМ. РЖД в марте 2024 года показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.