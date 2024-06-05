Ozon построит громадный логистический комплекс под Владивостоком

Один из крупнейших маркетплейсов Ozon построит рядом с Владивостоком логистический комплекс площадью 85 тысяч кв. м., для обслуживания которого будут созданы более 3,5 тысяч рабочих мест. Складской комплекс площадью уже 150 тысяч кв. м. построит в Приморье и Wildberries. Оба проекта будут реализованы в рамках ТОР «Приморье», сообщает ИА PrimaMedia.