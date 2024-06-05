Ozon построит громадный логистический комплекс под Владивостоком

Один из крупнейших маркетплейсов Ozon построит рядом с Владивостоком логистический комплекс площадью 85 тысяч кв. м., для обслуживания которого будут созданы более 3,5 тысяч рабочих мест. Складской комплекс площадью уже 150 тысяч кв. м. построит в Приморье и Wildberries. Оба проекта будут реализованы в рамках ТОР «Приморье», сообщает ИА PrimaMedia.
Соглашение о реализации инвестпроекта на ТОР «Приморье» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024, 18+) подписали генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев и управляющий директор Ozon Сергей Беляков.
Сейчас на Дальнем Востоке работает фулфилмент-центр Ozon в Хабаровском крае площадью 47 тысяч кв. метров (строительство завершено в 2023 году), а также сортировочные центры в Приморском и Забайкальском краях.
Совладельцами Ozon являются ПАО АФК «Система» с долей 31,76%, инвестхолдинг «Восток Инвестиции», у которого около 28%; остальные акции в свободном обращении.
По данным КРДВ, под строительство фулфилмент-центр в Приморье потребуется участок площадью в 15 гектаров. Ozon планирует вложить в техническое обеспечение комплекса 3 млрд рублей собственных средств, инвестиции девелопера в строительство составят ещё 5,5 млрд рублей.
КРДВ, со своей стороны, окажет поддержку в поиске места для строительства логокомплекса, а также с другими операционными задачами.