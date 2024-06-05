Мотовилихинский суд удовлетворил иск прокурора к пермскому цирку

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что сотрудники прокуратуры и МЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности на территории пермского цирка. В ходе проверки было выявлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции и другие нарушения. Установлено, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. По итогам проверки прокурором был направлен иск в Мотовилихинский суд с требованием устранить выявленные нарушения.