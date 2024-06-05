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Мотовилихинский суд удовлетворил иск прокурора к пермскому цирку

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры к Пермскому государственному цирку о необходимости принять меры по устранению нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

«После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что сотрудники прокуратуры и МЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности на территории пермского цирка. В ходе проверки было выявлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции и другие нарушения. Установлено, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. По итогам проверки прокурором был направлен иск в Мотовилихинский суд с требованием устранить выявленные нарушения.