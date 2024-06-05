Самолеты из Бреста в Москву будут летать чаще

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Частота выполнения рейсов по маршруту Москва — Брест — Москва составит три раза в неделю с 1 июля, сообщила пресс-служба «Белавиа».
В данный момент самолеты из юго-западного областного центра Беларуси летают в российскую столицу по средам и субботам. Со следующего месяца к этим дням добавится еще и понедельник.
Полеты будут выполняться по уже привычному расписанию: вылетать из Москвы борт будет в 13:45, прибывать в Брест в 15:40. Обратный вылет в 16:25, прилет в столицу России — в 18:10.
Время в пути, как следует из расписания, составляет 1 час 45 минут. Но это из Бреста в Москву. Из российской столицы полет занимает чуть больше — 1 час 55 минут.
Напомним, что прямое авиасообщение между Брестом и Москвой возобновилось 3 апреля 2024 года, до этого аэровокзал не принимал рейсы из российской столицы более 30 лет. Полеты выполняет самолет «Белавиа» Embraer-175 с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса.
Особенно важным этот маршрут стал для украинских граждан, направляющихся в Россию через Беларусь. Попасть в РФ по воздуху сейчас они могут только через аэропорт Шереметьево.