Импорт в Беларуси по итогам января-апреля превышает экспорт

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси за четыре месяца этого года составил почти 27,6 миллиардов в долларовом эквиваленте, такие данные опубликовал Белстат в официальном Telegram-канале.
Точная сумма товарооборота в январе-апреле — 27 576,7 миллионов долларов США. Из них экспорт составляет чуть более 13,1 миллиардов, а импорт — свыше 14,4 миллиардов.
Из этого следует, что Беларусь пока больше тратит на закупку товаров, чем зарабатывает на экспортных поставках продукции собственного производства.
Если сравнить эти показатели с данными за аналогичный период прошлого года, то ситуация сложилась следующим образом: оборот товаров увеличился на 4%, белорусский экспорт вырос на 3,4%, а импорт — на 4,5%.