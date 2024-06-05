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Импорт в Беларуси по итогам января-апреля превышает экспорт

Торговый баланс Беларуси показывает, что на закупку импортных товаров страна тратит валюты больше, чем зарабатывает на экспорте.

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси за четыре месяца этого года составил почти 27,6 миллиардов в долларовом эквиваленте, такие данные опубликовал Белстат в официальном Telegram-канале.

Точная сумма товарооборота в январе-апреле — 27 576,7 миллионов долларов США. Из них экспорт составляет чуть более 13,1 миллиардов, а импорт — свыше 14,4 миллиардов.

Из этого следует, что Беларусь пока больше тратит на закупку товаров, чем зарабатывает на экспортных поставках продукции собственного производства.

Если сравнить эти показатели с данными за аналогичный период прошлого года, то ситуация сложилась следующим образом: оборот товаров увеличился на 4%, белорусский экспорт вырос на 3,4%, а импорт — на 4,5%.