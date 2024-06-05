Города будущего обсудят на платформе «Росконгресс Урбан Хаб» на ПМЭФ

«В нашей программе, конечно, есть прагматичные темы — такие как мастер-планы, проекты комплексного развития территорий (КРТ), финансовые инструменты. Также будем обсуждать новый национальный проект “Инфраструктура для жизни”. Но есть место и творчеству, место будущему. Мы будем говорить про комфортную среду, про технологии будущего строительства, про архитектуру: как она влияет на людей и что с ней будет происходить дальше», — отметила Зубарик.