Города будущего обсудят на платформе «Росконгресс Урбан Хаб» на ПМЭФ

Утром стартового дня Петербургского международного экономического форума в «Экспофоруме» состоялось открытие дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Здесь все четыре дня ПМЭФ будут собираться архитекторы, девелоперы, урбанисты и все те, кто участвует в развитии современной городской среды.
Эта площадка открывается на ПМЭФ уже в третий раз, и успешность ее работы доказывает тот факт, что к числу деловых партнеров «Росконгресс Урбан Хаб» в этом году присоединился еще один заметный участник строительного рынка.
Как рассказала советник Фонда Росконгресс, эксперт по развитию городов и территорий Юлия Зубарик, программа работы дискуссионной платформы разработана в тесном сотрудничестве с партнерами, крупнейшими девелоперами России.
«В нашей программе, конечно, есть прагматичные темы — такие как мастер-планы, проекты комплексного развития территорий (КРТ), финансовые инструменты. Также будем обсуждать новый национальный проект “Инфраструктура для жизни”. Но есть место и творчеству, место будущему. Мы будем говорить про комфортную среду, про технологии будущего строительства, про архитектуру: как она влияет на людей и что с ней будет происходить дальше», — отметила Зубарик.
Кроме того, в программе дискуссионной платформы в этом году — арабская сессия, в ходе которой будет представлен инвестиционный потенциал в сфере недвижимости Омана и других государств Ближнего Востока.
Дискуссии на платформе «Росконгресс Урбан Хаб» самым серьезным образом влияют на градостроительную политику России, их итоги учитываются профильными ведомствами, подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих. Так, на основе двух прошлогодних дискуссий на ПМЭФ и ВЭФ была сформулирована инициатива в области нормативно-правового регулирования, которая вылилась в конкретный документ, поступивший на рассмотрение курирующему площадку заместителю министра строительства. «Значительная часть этих предложений была использована для корректировки и развития нормативно-правового регулирования отрасли», — сказал Григорий Великих.
Выступившие в ходе церемонии открытия представители ведущих строительных компаний страны отметили важность совместной выработки оптимальных решений в непростых для отрасли условиях, таких как высокая ключевая ставка и завершения ряда льготных кредитных программ. При этом перед строителями руководством страны поставлены амбициозные задачи по массовому строительству жилья, поэтому работы должно хватить на всех.
Выступивший в ходе открытия платформы вице-губернатор Санкт-Петербурга по строительству Николай Линченко обратил внимание застройщиков, что сегодня уже недостаточно отчитываться площадью построенных жилых домов или количеством завершенных проектов КРТ.
«Узко смотреть на поставленную задачу нарастить объемы строящегося жилья — это неправильный подход», — сказал Линченко. Он подчеркнул, что власти Петербурга настаивают не на объемах, а на создании комфортной среды обитания, учитывающей все аспекты для удобной жизни горожан, такие как обязательное наличие зеленых зон, подъездных путей, социальной инфраструктуры. «Просто коробки гнать уже никому не надо», — сказал Линченко.
Он призвал девелоперов поставить во главу качество своих проектов, строить больше квартир для семей с детьми, использовать все возможные механизмы поддержки клиентов, чтобы они могли делать выбор, не ограничиваясь только критерием цены, покупая жилье с прицелом на будущее.