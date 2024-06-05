Ленобласть подписала первое соглашение на ПМЭФ

Ленобласть подписала первое соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Оно коснулось расширения производственного комплекса в Колтушах, который занимается выпуском быстровозводимых модульных зданий. Для того, чтобы увеличить объем производства, потребуются инвестиции в размере 550 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.