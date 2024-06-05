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Как изменились цены на продукты питания в Узбекистане

В мае 2024-го по сравнению с месяцем ранее, общие цены в республике выросли на 2,8%, цены же на продукты питания снизились на 2%. Особенно это заметно по изменению стоимости молока, яиц и лука.

Источник: sputniknews.ru

По данным Агентства статистики, годовой (по сравнению с маем 2023 года) темп роста цен в потребительском секторе достиг 10,6%.

За месяц цены на продовольственные товары в Узбекистане снизились на 2%, на непродовольственные — увеличились на 0,3%. Стоимость платных услуг выросла на 15,2% — это рекордный показатель в мае за последние пять лет.

Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг. Они разделены на три большие группы: продовольственные, непродовольственные товары и услуги.

В республике ежемесячно изучают свыше 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс. ценовых котировок.

В мае 2024-го по сравнению с месяцем ранее, общие цены в РУз выросли на 2,8%, цены же на продукты питания снизились на 2%. Больше всего подешевели молоко, яйца и лук.

Подробности того, как изменились цены на 10 основных продуктов питания — в инфографике Sputnik Узбекистан.