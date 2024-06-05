Роботы и дорогие авто: в Петербурге открылся ПМЭФ

Самым важным днем форума станет 7 июня — ПМЭФ посетит президент Владимир Путин и выступит перед участниками и гостями. Отметим, в дни форума у главы государства также запланированы переговоры с лидерами Боливии и Зимбабве и встреча с представительницами организации «Женщины бизнеса».