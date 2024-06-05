Роботы и дорогие авто: в Петербурге открылся ПМЭФ

Главной темой форума станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Но также заявлено и обсуждение новых целей и задач, которые встают перед российской экономикой, и новых технологий, которые обеспечат лидерство нашей стране.
Самым важным днем форума станет 7 июня — ПМЭФ посетит президент Владимир Путин и выступит перед участниками и гостями. Отметим, в дни форума у главы государства также запланированы переговоры с лидерами Боливии и Зимбабве и встреча с представительницами организации «Женщины бизнеса».
А пока смотрит фото с открытия ПЭМФ: компании привлекают посетителей стендами с роботами и дорогими китайскими автоновинками. Кстати, как и на прошлогоднем форуме «АвтоВАЗ» планирует презентовать новую модель — это будет Lada Iskra.