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Из Челябинска чаще станут летать самолеты в Минеральные Воды

Из Челябинска в Минеральные Воды самолеты будут летать семь раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В июне самолеты чаще станут летать между Челябинском и Минеральными Водами. Количество рейсов увеличит компания «Азимут».

Как рассказали в челябинском аэропорту, самолеты в Ставропольский край будут отправлять в каждый день недели, кроме пятницы. При этом по понедельникам собираются выполнять сразу по два рейса: утром и вечером.

Из Минеральных Вод в Челябинск самолеты станут отправляться во все дни недели, кроме вторника и субботы. По понедельникам на Южный Урал будут высылать сразу три самолета в день.

В полете пассажиры будут проводить по три с половиной часа.