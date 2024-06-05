Из Челябинска чаще станут летать самолеты в Минеральные Воды

В июне самолеты чаще станут летать между Челябинском и Минеральными Водами. Количество рейсов увеличит компания «Азимут».
Как рассказали в челябинском аэропорту, самолеты в Ставропольский край будут отправлять в каждый день недели, кроме пятницы. При этом по понедельникам собираются выполнять сразу по два рейса: утром и вечером.
Из Минеральных Вод в Челябинск самолеты станут отправляться во все дни недели, кроме вторника и субботы. По понедельникам на Южный Урал будут высылать сразу три самолета в день.
В полете пассажиры будут проводить по три с половиной часа.