Гендиректором ЗСД стал глава компании, управляющей М-11

На должности генерального директора ООО «Магистраль северной столицы» и ООО «ОСА-Север» 5 июня назначен Алексей Никифоров, возглавляющий компанию «Магистраль двух столиц». Эту должность он также сохранит. Об этом сообщает пресс-служба ЗСД.