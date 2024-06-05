Гендиректором ЗСД стал глава компании, управляющей М-11

«Ротация руководителей в проектах ВТБ Инфраструктурный Холдинг — естественный процесс, позволяющий достигать синергетического эффекта, обеспечивать дальнейшее развитие успешных проектов и трансляцию уникальной экспертизы, опыта и знаний в новые проекты», — отмечается в сообщении.
Техническим директором ООО «Магистраль северной столицы» становится Сергей Николавцев. Он же назначен генеральным директором ООО «ОСА Северо-Запад», осуществляющую эксплуатацию седьмого и восьмого участков трассы М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург).