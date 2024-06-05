Крым заключит 8 меморандумов и соглашений на ПМЭФ-2024

Кивико уточнила, что меморандумы являются своего рода декларацией о намерениях, когда земельный участок под реализацию проекта еще не сформирован, а технико-экономическое обоснование еще не просчитано. Соглашения, в свою очередь, уже являются конкретным планом реализации инвестиционного проекта, с проработанными деталями и пакетом необходимых документов.