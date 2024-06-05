Крым заключит 8 меморандумов и соглашений на ПМЭФ-2024

«Мы планируем подписать шесть меморандумов и два соглашения. Это будет преимущественно туризм и жилищное строительство», — сказала зампредседателя Совета министров РК.
Кивико уточнила, что меморандумы являются своего рода декларацией о намерениях, когда земельный участок под реализацию проекта еще не сформирован, а технико-экономическое обоснование еще не просчитано. Соглашения, в свою очередь, уже являются конкретным планом реализации инвестиционного проекта, с проработанными деталями и пакетом необходимых документов.
Вице-премьер РК также добавила, что на ПМЭФ-2024 крымская делегация в рамках специальной секции поделится с коллегами из других регионов успешным опытом развития социального предпринимательства. Кивико уточнила, что с 2020 года количество так называемых социальных предприятий в республике выросло в пять раз.
По данным Фонда поддержки предпринимательства Крыма, только в прошлом году в регионе зарегистрированы более 170 социальных предприятий, среди которых детские сады, школы, музеи. По итогам этого года их число превысит 200.
Социальные предприниматели получают льготные кредиты в размере до 500 тысяч рублей под 1% годовых и до 5 млн рублей под 8%.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в рамках ПМЭФ-2024 республика планирует заключить меморандумы на общую сумму около 40 млрд рублей.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего мероприятия — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Основная деловая программа разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.
Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.
Также в ходе форума будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества в различных отраслях экономики со странами БРИКС и ШОС, перспективы развития Северного морского пути как международного транспортного коридора, безопасной интеграции авиабеспилотников в воздушное пространство, а также методы борьбы с дефицитом кадров.