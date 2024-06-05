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«Ласточку» из Барнаула в Новосибирск запустят в 2025 году

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Скоростной поезд «Ласточка» из Барнаула в Новосибирск запустят в 2025 году. Планы властей не изменились.

Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

«Сейчас мы переходим на производство отечественных поездов», — уточнил руководитель.

Пока не уточняется, в какую сумму обойдется покупка новых вагонов для беспересадочного сообщения.

Напомним, что несколько лет назад между Барнаулом и Новосибирском уже запускали поезда в тестовом режиме, но проект приостановили из-за ухода с российского рынка компании-производителя Siemens.