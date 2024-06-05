«Ласточку» из Барнаула в Новосибирск запустят в 2025 году

Скоростной поезд «Ласточка» из Барнаула в Новосибирск запустят в 2025 году. Планы властей не изменились.
Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
«Сейчас мы переходим на производство отечественных поездов», — уточнил руководитель.
Пока не уточняется, в какую сумму обойдется покупка новых вагонов для беспересадочного сообщения.
Напомним, что несколько лет назад между Барнаулом и Новосибирском уже запускали поезда в тестовом режиме, но проект приостановили из-за ухода с российского рынка компании-производителя Siemens.