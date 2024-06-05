В Волгоградской области адвокатам готовы платить до 100 тыс. рублей

Так, по количеству вакансий для юристов лидирует Москва, где опубликовано около 8 тыс. предложений с начала года. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (свыше 2 тыс.) и Краснодарский край (1,2 тыс.). В Волгоградской области с начала 2024 года для юристов открыто более 200 вакансий.