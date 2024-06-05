В Перми рядом со сквером Победителей снесут 24 незаконных киоска

Согласно распоряжению главы района Александра Филиппова, демонтажу подлежат павильоны по ул. Гусарова, 5а. Принудительным сносом занимается МКУ «Содержание муниципального имущества».
Согласно сервису 2ГИС, по указанному адресу располагаются торговые точки по продаже мясных, рыбных, кондитерских, чайных продуктов, а также бытовой химии.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что за февраль 2024 года по поручению главы Перми Эдуарда Соснина в городе демонтировано уже 52 незаконных нестационарных торговых объекта (НТО). Такие объекты выявляются в ходе плановых рейдов чиновников, учитываются и обращения жителей. В случае выявления незаконных НТО сначала специалисты проводят разъяснительную работу по недопущению нарушений. Если продавцы не принимают меры по их устранению, то в отношении организатора торговой деятельности составляется протокол об административном правонарушении, а самовольно установленные на муниципальной земле НТО демонтируют. О фактах незаконной торговли жители могут сообщать в администрацию своего района, а также в территориальный отдел полиции.
Напомним, расчистка улиц от незаконных павильонов, которые портят облик города, была активизирована в год 300-летия Перми по поручению губернатора Дмитрия Махонина.